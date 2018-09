Politie dacht aan misdrijf bij dood Ivana Smit

Kort na het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit, afgelopen december in Maleisië, hield de politie rekening met een misdrijf. Dat bleek maandag tijdens het verhoor van een betrokken sergeant in de Maleisische rechtbank, waar de omstandigheden rond de dood van de jonge vrouw worden onderzocht.

Deze verdenking is echter nooit naar buiten gebracht, of gedeeld met de familie. Tegen hen is altijd gezegd dat de achttienjarige vrouw door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. „Het lijkt er dus sterk op dat de familie al die tijd bewust voor de gek is gehouden door de Maleisische politie”, zegt advocaat Sébas Diekstra, die de familie in Nederland bijstaat in de zaak.

De sergeant gaf pas na aandringen van de advocaat van de familie ter plekke toe dat er rekening werd gehouden met een misdrijf. Volgens haar volgde ze slechts bevelen op van haar meerdere. Hij wordt waarschijnlijk volgende maand gehoord.

Smit overleed na een val van een balkon van de twintigste etage van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was daar op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Het is niet duidelijk of zij is gevallen of dat er sprake is van een misdrijf, wellicht was ze al overleden voor de val. De rechtbank in Kuala Lumpur onderzoekt dat momenteel. Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitspraak komt.