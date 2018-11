Politie: crimineel vermogen naar verre oorden

De politie denkt dat het grootste deel van criminele drugswinsten van Nederlandse criminelen verdwijnt naar het verre buitenland. Het geld wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld Dubai, China, Panama, Turkije en Marokko. Hoofd Wilbert Paulissen van de landelijke recherche heeft dat woensdag gezegd op een Nederlands-Belgische conferentie over de grensoverschrijdende drugscriminaliteit in Den Bosch.

Het afpakken van de winsten van criminele organisaties is volgens de politiebaas belangrijk maar tot dusver vooral symbolisch, zei hij.

De omzet van de Nederlandse drugsindustrie is geschat op vele miljarden. Waar het geld blijft is vaak onduidelijk.

Vorig jaar werd van criminelen in totaal 221 miljoen euro afgepakt. Wereldwijd is de schatting dat 2 procent van de criminele inkomsten wordt afgepakt.

Paulissen erkende desgevraagd dat het een hele opgave is om het zwarte geld dat naar het verre buitenland verdwijnt nog ooit te innen. Zich zomaar neerleggen bij die situatie wil hij zich echter niet. „Het is ingewikkeld maar soms lukt het en ik wil het blijven proberen.”

Directeur Stanny de Vlieger van de federale recherche in Antwerpen vertelde woensdag bijvoorbeeld dat hij zijn capaciteit niet wil verspillen aan de zoektocht naar oninbaar vermogen in verre paradijzen. Het is volgens hem aan de politiek om internationaal betere afspraken te maken.

Aanleiding voor de conferentie is onderzoek dat de universiteiten van Gent, Leuven en Tilburg hebben uitgevoerd naar de vermeende verschuiving van de drugsproductie en drugshandel van Nederland naar België. De onderzoekers concluderen dat die verschuiving beperkt is en dat de drugsmarkt in België zelfstandig groeit. En hoewel Nederlandse criminelen in België nog de lakens uitdelen is bovendien de indruk dat Belgische criminelen leren van de Nederlanders en steeds prominentere rollen opeisen.