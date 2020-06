‘Politie controleert mannen met niet-westerse achtergrond vaker’

De politie in Amsterdam controleert mannen met een niet-westerse migratieachtergrond twee keer zo vaak als Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond. Dat meldt Controle Alt Delete op basis van een onderzoek onder bijna 2000 inwoners van de hoofdstad.

Zo werd bij het laatste politiecontact 41 procent van de mannen met niet-westerse achtergrond in Amsterdam door de politie aangesproken, tegenover 22 procent van de witte Amsterdammers. In die laatste categorie werd 9 procent benaderd door de politie voor een controle. Bij de van oorsprong niet-westerse Amsterdammers was dat 19 procent.

De gevolgen van het politiecontact is in beide groepen vergelijkbaar. Zo kregen jongeren uit beide groepen na het contact ongeveer even vaak een boete, waarschuwing of moesten mee naar het politiebureau.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Amsterdammers met niet-westerse migratieachtergrond het vaker onterecht vonden dat de politie hen aansprak. Van hen gaf 40 procent dat aan tegen 9 procent van de witte Nederlanders. Ook beschrijft die laatste groep de politie vaker als beleefd, goed luisterend en rechtvaardig.

Resultaten uit een onderzoek dat de politie in Amsterdam zelf liet uitvoeren door Bureau Beke komen overeen met het onderzoek van Controle Alt Delete. Uit dat in februari gepubliceerde onderzoek, waarvoor 750 gesprekken zijn gevoerd met Amsterdamse burgers, blijkt dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond de laagste waarderingscijfers gaven voor politieoptreden. Verder geven ze aan vaker door de politie te worden aangesproken of gecontroleerd, krijgen ze vaker minder uitleg en is het contact of de controle volgens hen vaker onterecht.