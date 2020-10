Politie controleert ‘gelukszoekers’ strand Borssele

De politie heeft verschillende mensen gecontroleerd op het strand bij het Zeeuwse Borssele waar eerder deze week bijna driehonderd pakketjes cocaïne aanspoelden. „Uit heel Nederland komen er dan bepaalde mensen toch even hun geluk beproeven op het strand want ja, misschien spoelen er nog wel meer pakketjes aan”, aldus de politie zaterdag op Twitter.

Zo kreeg de politie een melding dat mensen aan de waterlijn aan het zoeken waren. „Ter plaatse zagen we twee personen. Deze mannen kwamen een paar honderd kilometer rijden om even een luchtje te scheppen.” In de auto van de mannen werden dertig kleine gevouwen enveloppen met cocaïne gevonden. Een van hen is hiervoor aangehouden.

Verder werden zes personen gecontroleerd, een van hen kon geen identiteitsbewijs laten zien en is aangehouden. Twee personen zijn beboet omdat ze in een deel van de duinen liepen waar dat niet is toegestaan.