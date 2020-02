Politie brengt nieuwe details bombrieven naar buiten

De politie brengt dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht meer details naar buiten over de bombrieven die de afgelopen weken naar verschillende bedrijven in het land zijn gestuurd.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie wilde dinsdagmiddag nog niet vooruitlopen op de inhoud van uitzending. De recentste gevallen van bombrieven waren bij het ING hoofdkantoor in Amsterdam en bij betalingsdienst Unisys in Leusden. In totaal zijn er nu elf bombrieven geteld.

De reeks begon daags na nieuwjaar, toen er op meerdere zakelijke adressen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bombrieven bleken te zijn bezorgd. Sindsdien zijn er bombrieven ontdekt bij bedrijven en postsorteercentra in onder meer Amsterdam en Kerkrade.

De dader of daders eisen in de afpersingsbrieven betaling in bitcoins. De politie waarschuwde onlangs voor grote witte enveloppen met een verdikking, twee postzegels en een geplastificeerd deel. De explosieven zaten telkens in een zakje met een afbeelding van het stadsaanzicht van Delft. Sinds de politie die details deelde, zijn er meerdere tips binnengekomen. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de brieven en enveloppen

Door de bombrieven zijn nog geen gewonden gevallen. Er was een aantal keren sprake van vals alarm, voor het laatst nog dinsdagmiddag in Utrecht.