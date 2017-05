Een tweejarige peuter ging dinsdagochtend vroeg op ontdekkingstocht in de wijk Assendorp in Zwolle. Hij was op weg naar de supermarkt.

Buren verderop in de straat zagen de jongen lopen, verschoonden hem, kleedden hem aan en namen contact op met de politie. Die bracht hem weer bij zijn ouders terug.

De politie van Zwolle maakte melding van het voorval op Facebook. Het bericht leverde daar veel reacties op.