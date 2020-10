De politie in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een studentenfeest moeten afbreken. Dat gebeurde in de Kortenaerstraat.

De feestgangers deden de deur niet open voor de politieagenten. Die begaven zich naar de achtertuin en zagen daar een groep studenten verstopt.

Uiteindelijk zijn 27 studenten aangetroffen en bekeurd voor het overtreden van de coronaregels.