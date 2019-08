De politie is op zoek naar een verdachte die vrijdagmiddag in Breda vanuit een auto heeft geschoten op een 39-jarige man. De man raakte gewond door het schietincident in de Leuvenaarstraat en is in het ziekenhuis behandeld.

De schutter is nog voortvluchtig, maar de politie denkt zijn identiteit te kennen. Hij wordt daarom opgeroepen zich te melden.

Het incident zou volgens de politie mogelijk te maken hebben met een ruzie eerder op de dag.