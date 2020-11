Politie Breda vindt 480 kilo vuurwerk en zelfgemaakte explosieven

De Bredase politie heeft dinsdag in een onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk zo’n 480 kilo vuurwerk aangetroffen. Ook werden in een woning in de Bredase wijk Boeimeer meerdere in elkaar geknutselde explosieven gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het „gevaarlijke materiaal” direct vernietigd, aldus de politie. Drie mensen zijn aangehouden.

De arrestanten zijn een 32-jarige man uit Breda, zijn 30-jarige partner en een 36-jarige man uit Heerhugowaard, die vuurwerk van het stel wilde kopen. De 32-jarige man bood volgens de politie op internetsites vuurwerk te koop aan. Dinsdagochtend bleek dat hij vanuit zijn bestelauto in de wijk Heusdenhout vuurwerk verkocht. Daarop is hij aangehouden. In de auto van de koper werden zes dozen met siervuurwerk aangetroffen, waar hij naar eigen zeggen 600 euro voor had betaald.

In het voertuig en in de woning van de 32-jarige handelaar lag nog meer vuurwerk. Ook werden een kilo hennep en enkele valse briefjes van 50 euro in beslag genomen. Hierop werd ook de 30-jarige vrouw in de woning aangehouden.

De politie vermoedt dat de 32-jarige Bredanaar het vuurwerk in het buitenland gekocht heeft om hier in Nederland door te verkopen. De verkoop en het afsteken van vuurwerk is voor de komende jaarwisseling verboden.