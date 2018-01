Politie: branden bij Arriva door één dader

De politie denkt dat drie branden bij busbedrijf Arriva in Tilburg vorig jaar zijn gesticht door één dader. De politie maakte dat maandagavond bekend in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. In het programma werden bewakingsbeelden getoond van de verdachte.

De drie branden werden aangestoken in september en november en de schade loopt in de miljoenen.

Op 16 september werden vijf bussen door brand verwoest en op 29 september werd brand gesticht in een kantoor op het terrein. In november heeft de vermeende dader een bus gestolen, reed er urenlang mee rond in de omgeving van Tilburg. Na de rondrit werd ook deze bus in brand gestoken.

Het busbedrijf heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de dader.