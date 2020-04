Politie: brand in uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn aangestoken

De brand woensdag in een voormalig uitvaartcentrum in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn is aangestoken. Daar gaat de politie in haar onderzoek van uit, na aanwijzingen van de brandweer.

De brandweer had de brand na enkele uren onder controle. De vrees was dat de brand in het pand aan de Willem de Zwijgerlaan aan de straatkant uit zou slaan, maar dat is niet gebeurd. De brand zat in de dakisolatie. Het dak is door de brand zwaar beschadigd geraakt.

Het uitvaartcentrum is niet meer in gebruik en er was dus ook niemand binnen. Er is niemand gewond geraakt.