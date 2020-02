Politie boos over 'Marokkanen-tweet' Baudet en overweegt aangifte

De politie gaat onderzoeken of er aangifte gedaan kan worden tegen Forum-leider Thierry Baudet vanwege zijn 'Marokkanen-tweet' van afgelopen vrijdag. "We gaan kijken of er sprake is van een strafbaar feit en onderzoeken of we aangifte kunnen doen", laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten aan RTL Nieuws.

FVD-leider Baudet schreef vrijdag in een tweet dat 'twee dierbare vriendinnen ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein'. Maar al snel doken op sociale media berichten op dat het verhaal anders in elkaar zou steken. Ook de NS kwam met die lezing: van 'lastigvallen' was geen sprake. Het ging om conducteurs in burger die bezig waren met een kaartjescontrole.

Ophef op sociale media om berichtje Baudet