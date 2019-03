Politie blijft alert op Urk

De nacht van zaterdag op zondag op Urk is rustig verlopen, nadat eerder deze week op social media tot rellen was opgeroepen. De politie blijft wel alert en houdt ook scherp de social media in de gaten, zei een woordvoerder.

Ook de kerken zijn zondag extra waakzaam. Burgemeester Pieter van Maaren heeft de kerkgenootschappen in een brief hiertoe opgeroepen. Hij had hen hierin ook de vraag voorgelegd of het wel verstandig zou zijn om de deuren open te laten tijdens de dienst, zei een gemeentewoordvoerder. Uit voorzorg houdt de kerk De Ark van de Hervormde Gemeente Urk de deuren zondag dicht tijdens de dienst, zei de koster.

Agenten houden al een paar dagen de toegangswegen naar Urk in de gaten om de aangekondigde rellen in de kiem smoren. De politie heeft vrijdagavond meer dan 50 auto’s die naar Urk wilden, teruggestuurd en vier personen opgepakt omdat ze slagwapens bij zich hadden.

Maandagavond liep een ruzie op Urk uit de hand. Tientallen jongeren hadden zich verzameld bij de woning van een Marokkaanse familie. Twee drongen het huis binnen en raakten in gevecht met de bewoners.