Politie bij Urk massaal op de been

De politie was vrijdagavond massaal op de been rond Urk. Op toegangswegen werden automobilisten gecontroleerd.

Daarmee wilde de politie rellen op het vissersdorp voorkomen. Op internet gingen geruchten dat Marokkanen van buiten Urk vrijdagavond wraak wilden nemen voor de mishandeling van een Marokkaanse moeder. Die vrouw werd maandagavond in haar woning aan de Noorderpalen belaagd door Urker jongeren. De confrontatie had te maken met een conflict tussen de zoon van de Marokkaanse vrouw en een Urker jongen.

Op de Urkerweg is vrijdag een lijnbus stilgezet, meldt het ANP. Een groepje mannen werd gesommeerd uit te stappen. Een van hen zou vanaf Utrecht Centraal zijn gekomen en ergens in de polder op de bus zijn gestapt. „Het is 2,5 uur reizen alleen om mijn steun te betuigen. Ik kwam hier niet om te vechten”, zegt Ahmed (27).

In Urk zelf leek het redelijk rustig vrijdagavond rond half acht. Een agent vond tijd om een gestrande automobilist te helpen. Hij hielp het voertuig voortduwen. „We zijn ook dienstbaar”, lachte de politieman.

De politie verrichtte twee aanhoudingen en sommeerde tien auto’s om te keren, meldde De Stentor vrijdagavond.