Politie bij scholen wegens filmpje met wapen

De politie is maandag aanwezig op vijf locaties van middelbare scholen in Culemborg wegens een filmpje dat geplaatst is op Instagram. In het filmpje zijn volgens de politie wapens te zien en wordt er ,,een mogelijk link gelegd met een school".

Volgens de politie is er geen daadwerkelijke dreiging, maar zijn de schoolbezoeken gedaan ,,om geen enkel risico te nemen".

Het 'dreigingsfilmpje' werd zondag ,,door meerdere burgers" onder de aandacht gebracht bij de politie. De herkomst ervan wordt onderzocht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Agenten zijn maandagochtend tijdens pauzes aanwezig bij de scholen en houden de situatie in de gaten. De lessen gaan wel gewoon door.