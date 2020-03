Politie bezorgd over jongeren die coronavirus niet serieus nemen

Wijkagenten in de Amsterdamse wijk Slotermeer maken zich zorgen over jongeren die in groepen dicht bij elkaar op straat zijn en geen afstand houden. Zij vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden en ze te informeren over de risico’s op besmetting met het nieuwe coronavirus.

„Wij komen op straat grote groepen jongeren tegen. Wij zien hen samenkomen, dicht bij elkaar staan zonder rekening te houden met de geadviseerde afstand”, schrijven twee wijkagenten op Facebook. „Een grote groep jongeren lijkt geen rekening te houden met de kans op besmetting.”

De twee zeggen te begrijpen dat onder jongeren de verveling toeslaat en dat zij naar buiten willen. „Echter is de situatie zoals wij die nu aantreffen zeer onwenselijk”, aldus de wijkagenten. „Laten we allemaal ons steentje bijdragen om te voorkomen dat dit virus zich verder verspreidt!”

De politie in Twente is boos op groepjes jongeren „die het enorm grappig vinden om de draak te steken met de huidige coronaproblematiek door bijvoorbeeld opvallend te hoesten en te kuchen in de richting van mensen. Allesbehalve leuk en respectvol”, schrijft de politie in Almelo donderdag op Facebook. De politie krijgt opvallend veel overlastmeldingen en gaat groepen jongeren die overlast veroorzaken meteen bekeuren.