Politie bezoekt kopers illegaal vuurwerk

De politie heeft meer dan de helft van ongeveer 2000 adressen bezocht waar illegaal vuurwerk is bezorgd dat is gekocht bij Poolse websites. Hoeveel er in beslag is genomen is niet bekend. De andere helft wordt de komende weken nog bezocht.

Begin december zijn vier Poolse websites offline gehaald vanwege de verkoop van illegaal vuurwerk. Daarmee is 80 procent van de handel stilgelegd, aldus de politie. „Onze Poolse collega’s hebben 80.000 kilo vuurwerk met bestemming Nederland in beslag genomen. Sindsdien komt er weinig meer binnen”, zegt landelijk vuurwerkexpert van de politie Ad Nieuwdorp.

As je illegaal vuurwerk bestelt of in bezit hebt, krijg je volgens de politie direct een strafblad. Voor het bezit van één Cobra staat al een zware taakstraf. De straffen kunnen oplopen tot celstraffen van een aantal maanden. Het laten vervoeren van illegaal vuurwerk is al strafbaar. Dus ook als het vuurwerk nooit is afgestoken, krijgen mensen die het besteld hebben een flinke straf, aldus de politie.

Dit jaar is tot nu toe al 48.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Volgens de politie zorgt het opslaan soms voor levensgevaarlijke situaties. Veel illegaal vuurwerk is licht ontvlambaar en de explosies zijn in sommige gevallen zo heftig dat ze een auto kunnen opblazen.