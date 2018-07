Politie bevrijdt kinderen uit snikhete auto’s

De politie heeft donderdag twee kinderen bevrijd uit een snikhete auto, die geparkeerd stond bij een supermarkt in het Zuid-Hollandse Ter Aar. De vader, een 38-jarige man uit Kaag en Braassem is aangehouden.

Ook in Assendelft (Noord-Holland) kreeg de politie melding van een kindje dat in een auto was achtergelaten. „Het kindje was niet goed aanspreekbaar en bezweet van de hitte”, schrijft de politie op Facebook en bedankt de melders voor hun alertheid. Na controle door ambulancepersoneel maakte het kindje het weer goed.

Beide incidenten zijn gemeld bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.