Politie bevrijdt kind (1,5) uit auto in parkeergarage Dordrecht

De politie heeft in een parkeergarage in Dordrecht een huilend kind van zo’n 1,5 jaar oud bevrijd dat alleen in een auto. Dat zegt een woordvoerster van de politie na een bericht hierover van RTV Rijnmond.

De woordvoerster noemde de zaak „zorgwekkend”. De politie heeft de zaak aangemeld bij Veilig Huis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De politie werd door een voorbijganger getipt dat er een huilend kind alleen in een auto zat. Het raam stond op een kier, zodat de agenten het verder naar beneden konden duwen en het portier konden openen om het kind eruit te halen.

Daarna duurde het nog zo’n drie kwartier voordat de vader kwam opdagen. Volgens de woordvoerster is niet duidelijk hoe lang het kind daarvoor al alleen in de auto heeft gezeten. „Je weet niet wat er had kunnen gebeuren. Als wij het raampje naar beneden kunnen duwen, kan een ander dat ook”, aldus de woordvoerster.

Volgens haar is de vader was wel erg geschrokken en zal hij „het waarschijnlijk nooit meer doen”.