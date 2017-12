Politie bevrijdt 28 honden uit bestelbus

De politie heeft 28 verwaarloosde honden uit een bestelbus bevrijd, die daar in transportboxen waren opgesloten. Tegen de 43-jarige eigenaresse van de bestelbus wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De politie kwam na verscheidene meldingen over de bestelbus in actie en vond het voertuig op tweede kerstdag in de regio Noord-Holland-Noord. De honden en de bus zijn op last van de officier van justitie in beslag genomen. De dieren kregen de nodige medische hulp en zijn op een tijdelijk opvangadres ondergebracht.

Meer details kan de politie omwille van het onderzoek niet geven.