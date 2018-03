De man die donderdag is doodgeschoten in Amsterdam-Noord, is de 41-jarige Reduan Bakkali. Dat meldt de Amsterdamse politie op Twitter. Meer informatie wil ze op dit moment niet geven.

Bakkali is de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia. Het slachtoffer werd even voor 09.00 uur doodgeschoten in zijn eigen bedrijf aan de Tt. Melissaweg. Een straat verderop werd een brandende auto gevonden.