Politie bevestigt: Afpersing motief voor versturen bombrieven

De verzender van de bombrieven die woensdag ontploften in Kerkrade en Amsterdam had afpersing als motief. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door De Telegraaf.

De verzender van de bombrieven heeft een bedrag in bitcoins geëist. Als betaling uitblijft worden er nieuwe brieven met explosieven verstuurd. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

Woensdag ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Een derde verdachte brief wordt onderzocht in Maastricht. Niemand raakte gewond.

Het pand in Maastricht waar een verdachte brief is gevonden, is een bankfiliaal van ABN AMRO. Eerder op de dag ontplofte in Amsterdam een bombrief in een postsorteercentrum van ABN AMRO. In Kerkrade ontplofte een poststuk bij een postsorteerbedrijf van Ricoh.

Na de vondst van de verdachte brief in het bankfiliaal in Maastricht werd de omgeving afgezet. Die afzetting is inmiddels opgeheven.