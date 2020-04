Politie: bestuurder auto Huizen waarschijnlijk onwel geworden

Het auto-ongeluk in Huizen waarbij donderdag twee gewonden vielen, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bestuurder van het voertuig onwel is geworden. Dat heeft de politie donderdagavond gezegd.

Bij het ongeluk op het Oude Raadsplein belandde de personenauto op zijn dak. De bestuurder raakte daarbij gewond. Ook een passant liep verwondingen op. Zij werden beiden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

Volgens getuigen reed de auto op hoge snelheid over het plein en kwam tot stilstand in de buurt van een winkelpand. De politie rondt op dit moment het onderzoek op het plein af.