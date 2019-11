Politie: bende Bilthoven berooft homo's

In Bilthoven is een bende actief die het specifiek gemunt lijkt te hebben op homoseksuele slachtoffers. De politie besteedt dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de mishandeling en beroving van een 47-jarige man door vijf jongens. Het slachtoffer dacht half augustus een date te hebben met een andere man.

Vijf jongens dwongen het slachtoffer het bos in te lopen, waar ze hem mishandelden en beroofden van geld, zijn telefoon en zijn bankpas. De daders eisten ook zijn pincode.

De politie vermoedt dat de groep meer slachtoffers heeft gemaakt.