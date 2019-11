Politie belegert universiteit in Hongkong

De situatie bij de campus van de Polytechnische Universiteit van Hongkong dreigt uit de hand te lopen. Bij de ingang is een grote brand uitgebroken en in het pand hebben honderden betogers zich verschanst.

De politie belegert de universiteit al sinds zondagavond. De agenten proberen de barricades van de demonstranten te verwijderen, waarop de betogers met molotovcocktails naar de ordediensten gooien in een poging de agenten terug te dringen. Bij de protesten werd een politieagent in een kuit getroffen door een pijl uit een boog. Die was afgeschoten door een demonstrant. Daarop dreigde de politie met scherp te schieten als de demonstranten dodelijke wapens en brandbommen blijven gebruiken.

De politie zegt drie schoten te hebben gelost op een protestplek vlakbij de universiteit, maar volgens de agenten lijkt niemand daarbij geraakt te zijn.