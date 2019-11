Een 14-jarige jongen is zaterdagmiddag gewond geraakt aan zijn schouderblad in de Ranonkelstraat in de wijk Feijenoord in Rotterdam. Naar eigen zeggen is hij neergestoken. De politie onderzoekt de zaak.

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van de wond. Hij was aanspreekbaar en kon gewoon zelf lopen.

In de buurt van waar het gebeurde heeft de politie twee boksbeugels gevonden. Het is niet duidelijk of die iets met het incident te maken hebben.