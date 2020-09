Politie beëindigt protest Extinction Rebellion in Den Haag

De Haagse politie heeft een eind gemaakt aan een protest van de actiegroep Extinction Rebellion. De politie hield elf demonstranten aan bij Paleis Noordeinde voor baldadigheid.

Een groep demonstranten had zich rond 14.30 uur vastgeketend aan het hek van het paleis in Den Haag. De troonrede was op dat moment al afgelopen.

Verderop in de stad droegen andere leden van dezelfde actiegroep een ‘Traanrede’ voor. Zij gaven hun versie van de troonrede deze naam, omdat zij de ‘staat van het klimaatbeleid om te huilen’ vinden.