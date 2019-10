Politie beëindigt klimaatactie bij ABN AMRO

De politie heeft ongeveer veertig demonstranten aangehouden bij het kantoor van ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas. Betogers die geen gehoor gaven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken, werden opgepakt. Volgens een politiewoordvoerster waren er zo’n vijftig actievoerders aanwezig.

In het Vondelpark zijn dinsdag aan het begin van de avond ook nog ongeveer vijftig aanhangers van actiegroep Extinction Rebellion, schat de politie. Ze willen daar een meerdaags kamp opzetten, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat dit niet is toegestaan. Eerder waren er nog rond de tweehonderd demonstranten in het park. Volgens een woordvoerster van de burgemeester moeten de betogers hun tenten weghalen. Doen ze dat niet, dan worden de kampeerspullen in beslag genomen.

Een zegsman van de actievoerders liet weten dat ze voorlopig niet van plan zijn te vertrekken. Doel is om de komende dagen een programma met workshops en lezingen te houden om het publiek te vertellen over het in hun ogen falende klimaatbeleid.