Politie beëindigt illegale houseparty’s

De politie heeft dit weekend een einde gemaakt aan twee illegale houseparty’s. De een, in het Zeeuwse Kamperland, had zo’n 400 mensen getrokken, de ander vond plaats onder de A9 bij Diemen en telde 150 tot 200 feestgangers.

De feestvierders in Kamperland waren met auto’s, busjes, campers en tenten neergestreken op een grasland dat als parkeerterrein dient. Uit geluidsinstallaties kwam een enorme herrie.

Nadat om 6.15 uur was geklaagd over het feest in de buurt van het Veerse Meer, trommelde de politie voldoende agenten op om in te grijpen. Overleg met de organisator volgde en rond 8.00 uur droeg de politie de mensen op te vertrekken. Uiteindelijk ging de muziek uit, werd de boel afgebroken en de rommel opgeruimd voordat iedereen vertrok.

Veel van de ongeveer 200 auto’s hadden volgens de politie een Belgisch kenteken. Er is niemand aangehouden.

Ook het feestje in Diemen eindigde zonder problemen. De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag gewaarschuwd dat er een illegale houseparty in het Diemerbos was. Toen agenten kwamen aanrijden zagen ze grote groepen jongeren richting het bos lopen. Samen met de jongeren gingen de agenten het bos in. Daar troffen zij onder een viaduct het feest aan. Na een gesprek met de organisatoren werd ook dit feest beëindigd.