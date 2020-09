Politie beëindigt illegaal huisfeest in Rotterdams studentenpand

De Rotterdamse politie heeft zaterdagavond ingegrepen bij een illegaal feest in een studentenpand. In het gebouw aan de Oostzeedijk Beneden in Kralingen waren enkele tientallen jongeren aan het feesten. De meeste van hen waren „stomdronken” en niet van plan te vertrekken.

„Agenten werden bij aankomst bekogeld met vuilnis en blikjes, in het pand was het een grote puinhoop”, zei een politiewoordvoerster zondag. Een aantal jongeren ging er vandoor via een achteruitgang. Anderen verborgen zich voor de politie in badkamers en kasten en onder bedden. „Veel aanwezigen weigerden gehoor te geven aan het bevel om weg te gaan.”

„Er is voor gekozen geen aanhoudingen te verrichten, maar 36 jongeren hebben een boete gekregen”, aldus de woordvoerster. „Onder lichte dwang en met gepast geweld is het studentenpand uiteindelijk ontruimd. Iedereen die er niet woont, moest eruit.”

Of omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast, kon ze niet zeggen. De politie trad op omdat het vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan om met zoveel mensen samen te komen in een huis.