Een feestje in een pand op de Grote Markt in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigd door de politie. Agenten gingen af op een melding en troffen er vijftien personen aan. Zij hebben allemaal een boete gekregen omdat ze zich niet hielden aan de regels die gelden vanwege het coronavirus.

Een woordvoerster van de politie bevestigt dat het feestje plaatsvond in een pand van studentenvereniging Vindicat.