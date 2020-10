Politie beëindigt feest op Amsterdams dakterras

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam een feest op een gemeenschappelijk dakterras en in een woning aan de Kees Broekmanstraat op Zeeburg beëindigd. Aanwezige feestgangers en organisatoren van het feest hebben een boete gekregen voor het overtreden van de noodverordening vanwege het coronavirus.

Rond middernacht kreeg de politie melding van geluidsoverlast. Een groep van ongeveer 40 personen stond op een gemeenschappelijk dakterras te feesten. In de woning was ook een groep aan het feesten met luide muziek en geen onderlinge afstand. Een deel van de feestgangers rende weg bij het zien van de politie.