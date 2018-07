Politie attent bij vermissing in buitenland

Als een Nederlander in het buitenland wordt vermist, zit de Nederlandse politie niet stil. „Bij elke vermissing in het buitenland gaan we meteen aan de slag en proberen antwoord te vinden op de vraag: wat is er aan de hand?”, zegt teamchef Michel Öz van het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is als eerste aan zet. Via de ambassade in het betreffende land vraagt Buitenlandse Zaken of de lokale autoriteiten hulp kunnen gebruiken bij hun opsporingsactiviteiten. Is dat zo, dan wordt de politie ingeschakeld. „Wij assisteren dus pas als we van Buitenlandse Zaken daartoe een verzoek hebben gekregen. Dan sturen we binnen 48 uur politiemensen om de lokale politie te helpen. Niet eerder. Op de achtergrond zijn we natuurlijk al bezig om snel vast te kunnen stellen of er vanuit Nederland een strafrechtelijk onderzoek moet worden opgestart. Een vermissing kan per slot van rekening zomaar een strafbaar feit worden”, aldus Öz.

Recent waren er twee vermissingen. Koen van Keulen (17) raakte vermist in Italië na een avond stappen. Hij bleek te zijn verongelukt. Anouk van Luijk (19) was vermist op Cuba, zij werd woensdag met haar ouders herenigd.