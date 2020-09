Politie arresteert vierde verdachte steekpartij Pier Scheveningen

De politie heeft dinsdag een vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij bij de Pier in Scheveningen op 10 augustus. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer, aldus het Openbaar Ministerie. De man wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging. Hij is aangehouden in zijn cel, waar hij wegens een ander feit zit dat niets met het dodelijke geweld in Scheveningen te maken heeft.

Bij de steekpartij kwam een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven. Volgens diverse media heeft de steekpartij te maken met een ruzie tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Eerder pakte de politie al twee 20-jarige Amsterdammers op. Zij zitten in voorarrest op verdenking van doodslag in vereniging. Later volgde de arrestatie van een 17-jarige Rotterdammer, verdacht van opruiing en openlijk geweld.