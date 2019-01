Politie arresteert koperdieven

De politie in Dordrecht heeft vier personen aangehouden op verdenking van heling van een partij koper. De politie spreekt van een ‘megadiefstal’, waarbij 7000 kilo koper is gestolen. De verdachten zijn een 60-jarige man en twee jongens van 14 en 16 jaar uit Dordrecht en een 20-jarige vrouw uit Alblasserdam.

De zaak kwam in december aan het rollen na een melding dat 7000 kilo koper was gestolen uit een bedrijf in Dordrecht. De melder gaf ook direct het adres waar het metaal te vinden zou zijn, in een pand aan de Helmholtzstraat. Rechercheurs vonden er ook honderden (vermoedelijk) xtc-pillen en 25.000 Viagrapillen. De pillen zijn in beslag genomen.