Politie arresteert jager Goes die op mensen schiet

De Zeeuwse politie heeft woensdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht met hagel te hebben geschoten op een jongen en een auto.

De man, in bezit van een jachtakte, woont in de gemeente Goes. Omdat hij geregistreerd jager is, mag hij wapens bezitten. Hij beschoot op 2 oktober een 17-jarige scooterrijder, die gewond raakte aan zijn benen. Donderdagavond werd de auto van een 45-jarige vrouw uit Kapelle op de A58 bij haar woonplaats beschoten. De man wordt poging tot zware mishandeling ten laste gelegd.