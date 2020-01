Politie arresteert agressieve man in Thalys

Een 28-jarige man die zich agressief gedroeg is woensdagochtend aangehouden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. De man heeft volgens reizigers ook Allahoe Akbar geroepen, meldt een politiewoordvoerder.

De man zou in ieder geval hebben geprobeerd iemand aan te vallen. Doordat de man Allahoe Akbar zou hebben geroepen, brak paniek uit, aldus de politiewoordvoerder. De trein werd stilgezet bij Rotterdam Centraal, waar de man is aangehouden. Niemand is gewond geraakt en bij de man zijn geen wapens aangetroffen.