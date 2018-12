Politie arresteert 9 mensen na inval om drugs

De politie heeft in Den Haag negen mensen aangehouden in een drugszaak. Zes van hen werden afgelopen vrijdag ingerekend in en nabij een loods in de Orionstraat. Daar trof de politie bij een inval meerdere vuurwapens, een handgranaat, grondstoffen en productiemiddelen voor verdovende middelen aan. De aangehouden Hagenaars zijn tussen de 22 en 59 jaar oud.

Na de inval deed de politie nog doorzoekingen in twee woningen in Den Haag. Daarbij werd onder meer 125 liter amfetamine aangetroffen. Bij een van de woningen werden nog twee verdachten aangehouden, twee 28-jarige Hagenaars. Later werd nog een negende verdachte, een 74-jarige Hagenaar, aangehouden in de Hofstad.

Vijf van de verdachten zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. De andere vier zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.