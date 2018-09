Politie arresteert 7e verdachte ripdeal Breda

Een 27-jarige man uit Roermond is aangehouden in verband met een fatale ripdeal in Breda. Daar kwam begin april aan de Sandenburgstraat een man uit Breda om het leven tijdens een schietpartij.

De man uit Roermond wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en is de zevende verdachte in de zaak. Eerder arresteerde de politie al vier mannen en twee vrouwen. Het slachtoffer, Kaan Safranti, werd met een kalasjnikov doodgeschoten tijdens een drugsdeal in zijn appartement.

De verdachte verblijft in een cel op het politiebureau en zal daar minstens enkele dagen blijven.