Politie Arnhem zet extra mankracht op onderzoek autobranden

Politie en justitie in Arnhem hebben extra capaciteit vrijgemaakt voor het onderzoek naar de vele autobranden waar de Gelderse hoofdstad mee te maken heeft. Het onderzoek naar de brandstichtingen krijgt voorrang boven ander politiewerk.

Dat laat burgemeester Ahmed Marcouch maandag weten in een brief aan de gemeenteraad. „Politie en het Openbaar Ministerie zijn sterk gemotiveerd om deze serie branden zo snel mogelijk ten einde te brengen”, aldus de burgemeester.

In de nacht van zondag op maandag gingen opnieuw twee auto’s in vlammen op in Arnhem. Dat brengt het totale aantal autobranden in een week tijd op vijftien. Arnhem heeft al maanden te maken met brandstichtingen. Vorige week moesten veertig appartementen in een flatgebouw worden ontruimd omdat er een auto in brand stond.

Volgens Marcouch zet de politie „alle noodzakelijke middelen” in om de brandstichters te pakken te krijgen. De gemeente onderhoudt contact met de slachtoffers.