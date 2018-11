„Politie Amsterdam ontsloeg acht eigen mensen”

Bij de politie-eenheid Amsterdam zijn sinds 2015 in totaal tien strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken uitgevoerd naar het eigen personeel. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door De Telegraaf. Volgens de krant werd in acht gevallen strafontslag opgelegd.

De verdenkingen tegen het eigen personeel liepen uiteen van het schenden van het ambtsgeheim, tot fraude en verduistering. Acht politieambtenaren zouden zich dusdanig hebben misdragen dat zij per direct werden ontslagen. Een negende nam zelf ontslag, aldus de krant.

In 2015 werd strafontslag opgelegd aan een personeelslid van de Amsterdamse politie die betrokken was bij het wegnemen van drugs met een straatwaarde van 450.000 euro uit het Regionaal Beslaghuis. In 2016 kwam een andere agent in beeld wegens het schenden van het ambtsgeheim en genoten privévoordelen op kosten van de politie.

In 2016 kwamen zaken naar voren waarin politiegelden werden misbruikt, kogelwerende vesten werden verduisterd en sprake was van ‘ander plichtsverzuim’. Deze zaak is nog niet afgedaan door het Openbaar Ministerie, aldus De Telegraaf.