De politie in Amsterdam is extra alert naar aanleiding van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. „We houden nauw contact met onze collega’s in Utrecht”, aldus een woordvoerder.

Een zegsman van burgemeester Femke Halsema zegt dat de politie vooral „op de logische plekken” in de hoofdstad extra waakzaam is. Over concrete veiligheidsmaatregelen worden geen uitspraken gedaan.