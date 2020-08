Politie Amsterdam doet twee grote drugsvangsten in twee dagen

De politie heeft afgelopen week op twee verschillende dagen een grote drugsvangst gedaan. Bij verkeerscontroles in Amsterdam-West en -Oost werden dinsdag en woensdag grote hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen in twee voertuigen, zo meldt de politie Amsterdam Nieuw West op Facebook. In totaal is 33 kilo xtc en 21 kilo cocaïne gevonden en in beslag genomen.

De inzittenden van de voertuigen zijn aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Vrijdag zijn ze voorgeleid en ze moeten langer in de cel blijven, zo oordeelde de rechter-commissaris.