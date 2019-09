Politie: ambities minder snel verwezelijken

De politie kan een aantal ambities niet op korte termijn verwezenlijken omdat ze moet bijdragen aan problematiek op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De 145 miljoen euro die dat de komende vijf jaar gaat kosten, vertraagt de invoering van het stroomstootwapen, de versterking van de kwaliteit van de hulpofficier van justitie en ontwikkelingen in de ICT.

In een reactie op de miljoenennota wijst de politie op de uitdrukkelijke wens om snel het stroomstootwapen in te voeren. Daarover wordt in november een beslissing in de Tweede Kamer genomen. „Er is nog geen besluit, dus het is te vroeg om te zeggen dat de invoering voorlopig niet doorgaat. Maar die ontwikkelingen gebeuren niet in het tempo dat we zouden willen”, zegt een woordvoerder.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is 291 miljoen euro vrijgemaakt voor versterking van de politie. In de miljoenennota voor komend jaar is geen extra geld voor de politie uitgetrokken.