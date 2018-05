„Politie alert op verstoringen dodenherdenking op de Dam”

Mocht de lawaaidemonstratie vrijdag tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam doorgaan, dan leidt dit mogelijk weer tot tegenacties.

De politie bevestigt dat dit soort geluiden er zijn en doet er onderzoek naar, liet een woordvoerster weten na een bericht hierover in De Telegraaf.

De krant meldde dat een groep van AFC Maluku, een harde kern van Ajax die vooral bestaat uit Molukkers, wil ingrijpen op de Dam als de demonstranten van ”Geen 4 Mei voor Mij” van zich laten horen. „Wij monitoren alle geluiden in deze discussie”, stelt de politiezegsvrouw.

De gemeente heeft de lawaaidemonstratie verboden, maar de initiatiefnemer legt zich daar niet bij neer. Donderdagmiddag zou de rechter in Amsterdam zich buigen over de kwestie in een kort geding.

Waarnemend burgemeester Van Aartsen verbood de lawaaidemonstratie. Hij noemde het verstoren van de plechtigheden op de Dam „onacceptabel en respectloos” en bovendien strafbaar. Van Aartsen omschreef dodenherdenking op 4 mei als een „heilig moment.”

Drijvende kracht achter ”Geen 4 Mei voor Mij” is Rogier Meijerink, meldde De Telegraaf eerder deze week. Meijerink werd in 2013 door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot zes weken cel. Volgens het OM was hij het brein achter de krakersrellen rond panden in hartje Utrecht, waarbij het stadhuis in Utrecht en agenten met verfbommen werden bekogeld. Ook werd er in de binnenstad brand gesticht en werd er met vuurwerk naar agenten gegooid. Uiteindelijk werd met hulp van de ME het pand ontruimd. De ontruiming duurde uren omdat de krakers, onder wie Meijerink, zich hadden vastgeketend, zo meldde De Telegraaf.