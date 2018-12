Politie alert op Project X-feest in Katwijk

De politie in het Noord-Brabantse dorpje Katwijk is alert op een zogenoemd Project X-feest dat op Facebook was aangekondigd. Duizenden mensen hebben al via sociale media aangegeven vrijdag naar het dorpje bij Cuijk te zullen gaan. „We weten ervan, we hebben nauw overleg met de gemeente”, zei een woordvoerster van de politie.

Volgens lokale media nodigde een 15-jarig meisje haar vrienden via Snapchat uit om op haar verjaardagsfeestje te komen. Iemand van haar vrienden heeft vervolgens op Facebook een evenement aangemaakt. Het evenement was begin woensdag aan het begin van de avond verdwenen.

In 2012 liep in het Groningse plaatsje Haren een Project X-feest volledig uit de hand na een openbare Facebookuitnodiging van een meisje voor een feest voor haar 16e verjaardag. Jongeren trokken destijds massaal naar het Groningse dorp. Dat ‘feest’ ontaardde in een chaos van geweld, vernielingen en brandstichting.