Op uitvalswegen vanuit Utrecht richting het zuiden van het land, is de politie extra alert. Bij op- en afritten langs de A2 richting Den Bosch en de A27 richting Breda is veel politie op de been wegens het schietincident eerder op de dag.

„We staat met veel auto’s op diverse plekken langs snelwegen. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties”, aldus een woordvoerder van de politie West-Brabant.