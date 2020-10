Politie: afsluiten tunnel bij achtervolging niet volgens regels

De politie meldt dat het afsluiten van de Sluiskiltunnel in Zeeland tijdens een achtervolging op 2 oktober niet volgens de regels is gegaan.

Agenten verzochten de slagboom te laten zakken in de hoop zo een Franse auto te kunnen stoppen. Dat mislukte, doordat de bestuurder dwars door de slagboom reed en een blokkade van tien politieauto’s ontweek door gebruik te maken van de vluchtstrook.

Voor de slagboom stonden zes personenauto’s te wachten op het moment dat de Franse auto eraan kwam. De politie meldt dat het niet de bedoeling is om andere verkeersdeelnemers te betrekken in het tegenhouden van een auto. Dat is in dit geval wel gebeurd. Nadat de auto door de slagboom was gereden, is de achtervolging gestaakt.

De auto werd op de A58 bij Wouw gemaand te stoppen, vanwege een te hoge snelheid. De bestuurder negeerde het stopsignaal en reed hard weg. Tijdens de wilde achtervolging gooiden inzittenden zakken drugs uit de auto.