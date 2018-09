Politie-acties: Wat doen refo-agenten?

In hun strijd voor een betere cao willen de politiebonden vanaf vrijdagavond „de heftigste acties ooit” houden. Als de rechter vrijdagochtend niet op de rem trapt, zullen politiemensen komend weekend alleen uitrukken in geval van noodsituaties. Hoe stellen agenten van reformatorische signatuur zich op? Twee reacties.

„Jonge agent in stad krijgt bagger over zich heen”

Hoofdagent Henk Visser (62), politie-eenheid Rotterdam, schipper op een politieboot: „Ik heb nog nooit meegedaan aan werkonderbrekingen, werkvertragingen of stakingen. Ook stond ik nooit te zwaaien met mijn politiepet tijdens demonstraties op het Malieveld in Den Haag. Wij worden betaald door de burgerij. Die mag niet de dupe worden van onze bezwaren tegen onze baas, die er soms een zootje van maakt. Ik werk sinds 1971 bij de politie om mijn steentje bij te dragen in het leefbaar houden van deze maatschappij.

Ik vaar met vier collega’s op een politieboot. Komend weekend heb ik vrij, maar stel dat wij dan te maken zouden hebben met een zinkend bootje in de haven. Een incident waarbij geen mensenlevens in gevaar zijn. Stel dat drie actievoerende collega’s op de politieboot zeggen: „Wij gaan niks aan die zinkende boot doen.” Dan sta ik dus voor het blok. In mijn eentje kan ik er niet op afgaan. Met dat soort dilemma’s kun je dus tijdens cao-acties worden geconfronteerd.

Hoewel ik dus niet zo’n actievoerder ben, begrijp ik de klachten van politiebonden en agenten wel. Ook ik denk steeds vaker: Moeten we alles wat de werkgever voor ons in petto heeft maar over ons heen laten komen? Vooral voor jonge agenten op straat in grote steden is de werkdruk gigantisch. Die krijgen de grootste bagger over zich heen. Het valt niet mee als je constant geconfronteerd wordt met geweldsincidenten. Die jonge politiemensen blijven maar vliegen en rennen en blijven maar onmogelijke roosters draaien. Groot probleem is dat de komende vier jaar zo’n 10.000 dienders met pensioen gaan. Terwijl nieuwe instroom niet goed is geregeld.

Ik moet nog door tot 67 jaar en drie maanden. Als ik de gezondheid mag blijven ontvangen, houd ik dat wel vol. Ik zal wel moeten. Ik heb een prachtige job. Nee, ik vind niet dat de politiebonden te veel noten op hun zang hebben. We krijgen er al jaren niets bij qua salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn versoberd. De werkdruk moet echt omlaag.”

„Ik kan prima leven met afblazen snelheidscontrole”

Inspecteur, vijftiger, werkzaam bij politie-eenheid Oost-Nederland: „Binnen onze eenheid krijgen agenten de ruimte om wel of niet mee te doen aan de cao-acties. Stel dat ik samen met een collega surveillance-diensten doe in horecagebied. Die collega wil zo’n dienst tijdens de cao-actie niet doen. Dan kan ik dus ook niet naar dat uitgaansgebied. Want je moet zo’n dienst niet in je uppie gaan doen. Zoals je ook niet in je eentje op een burenruzie ’s nachts om drie uur moet afstappen. Je bent als agent onderdeel van een groter geheel. We willen niet dat de onderlinge verhoudingen verstoord raken.

Aan een algehele staking zou ik niet mee kunnen doen. Dat druist in tegen mijn principes. Maar van een staking is komend weekend geen sprake. De politie zal nooit het werk helemaal neerleggen. Dan zou de openbare orde in het geding zijn.

De voorgenomen politie-acties vanaf vrijdagavond 18.00 uur zijn geen wildwestacties. Zo zwartwit ligt het allemaal niet. Als agenten ervan afzien om met een lasergun in een wijk snelheidscontroles te houden, dan kan ik daar prima mee leven.

Nee, de politiebonden stellen niet te hoge eisen. Ik begrijp de frustraties binnen de politie over de onder meer werkdruk en het ouderenbeleid. De bureaucratie in ons werk is behoorlijk belastend. Al die regeltjes, al dat administratieve werk.

Voor mij is loonsverhoging niet het belangrijkste. Ik hoop vooral dat de secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren. Als je, zoals ik, in de vijftig bent, heb je niet meer de conditie van een 19-jarige. Ik snap dat collega’s graag de mogelijkheid willen hebben om vier langere diensten van 9 uur te draaien, zodat ze een vijfde dag vrij hebben. Van veel politiemensen werkt de partner ook.”

De naam van de inspecteur is bij de redactie bekend.

Meldpunt RMU rond politie-acties

De christelijke vakorganisatie RMU is woensdag een meldpunt gestart in verband met de grootschalige politie-acties die mogelijk komend weekend zullen plaatsvinden.

De RMU wil een vraagbaak zijn voor christelijke agenten die principiële bezwaren hebben tegen stakingen.

Woensdag verstuurde de vakorganisatie een brief met tips voor RMU-leden die bij de politie werken. Die brief meldt onder meer dat „niemand gedwongen kan worden om te staken.” De RMU adviseert reformatorische politiemensen om „goed en zorgvuldig te communiceren” over hun standpunten.

„Onze boodschap is dat agenten het werk dat ze normaal doen, moeten blijven doen. Voor zover dat mogelijk is”, zegt RMU-zegsman Johann Honders donderdag.