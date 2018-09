Politie-acties rond Amsterdam CS

De politie voert woensdagochtend actie bij het Centraal Station van Amsterdam. Treinreizigers die de binnenstad inlopen, krijgen tussen 08.00 en 12.00 uur de waarschuwing dat ze dat op eigen risico doen. Langs invalswegen richting het centrum hangen doeken met dezelfde boodschap.

De staking is onderdeel van een estafette-actie voor een nieuwe cao. De bonden eisen maatregelen die de werkdruk voor agenten verlagen. Vorige week woensdag was er al een actie in de binnenstad van Eindhoven, afgelopen maandag en dinsdag volgden Utrecht (Centraal Station) en Den Haag (Tweede Kamer).

Afgelopen vrijdag werden nog twee Amerikaanse toeristen neergestoken op het station. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Actie Centrum is erover gesproken of de locatie gehandhaafd kan blijven. De conclusie was dit kan.

De ‘afsluiting’ betekent niet dat er helemaal geen politie in het Amsterdamse centrum is. Om noodhulp te kunnen garanderen, blijven er agenten aan het werk. Dat zijn er alleen minder dan op andere dagen.